Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.

По его словам, народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам скончался 16 октября. Место и дата прощания пока не определены.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. В 1959 году он окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида.

В 1964 году он получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу композиции у Владимира Фере, в 1966 году окончил аспирантуру консерватории.

Музыку к кинофильмам он начал писать его в студенческие годы. Его дебютной картиной стал научно-популярный фильм "Тайны минувшего" (1962). Большую популярность Геннадию Гладкову принес мультфильм "Бременские музыканты" (1969), ставший визитной карточкой композитора.

Гладков написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968–1970), "Ну, погоди!" (1969–2006), "Точка, точка, запятая... ", (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973), "Как львенок и черепаха пели песню" (1974), "Голубой щенок" (1976), "38 попугаев" (1976–1979), "Ограбление по…" (1978, 1988).

В начале 1970-х годов Геннадий Гладков, по предложению Марка Захарова, написал музыку к спектаклям "Проснись и пой", "Темп-1929", "Чудак-человек", а позже к постановкам Театра Ленком "Дорогая Памелла", "Шут Балакирев".

Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.