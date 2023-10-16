Путин выразил соболезнования родным композитора Гладкова в связи с его смертью

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его смертью. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия", – говорится в обращении Путина.

Президент назвал Гладкова выдающимся композитором и автором замечательной и всеми любимой музыки к известным фильмам, мультфильмам и театральным постановкам. Путин отметил, что его многогранное вдохновенное творчество останется яркой страницей в истории отечественного искусства.

Также российский лидер выразил уверенность, что память о Гладкове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и почитателей искусства.

Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Большую популярность он получил благодаря мультфильму "Бременские музыканты" (1969), ставшего визитной карточкой композитора.

Прощание с Гладковым состоится в семейном кругу. Его близкие решили не организовывать траурную церемонию со свободным входом.



Композитор Гладков умер в возрасте 88 лет