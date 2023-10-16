Прощание с композитором Гладковым пройдет в закрытом режиме

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Прощание с советским и российским композитором Геннадием Гладковым пройдет в семейном кругу, поэтому никого из посторонних на траурную церемонию не пустят. Об этом ТАСС рассказал помощник и менеджер умершего Малик Аминов.

Такое решение, по его словам, было принято совместно с сыном Гладкова. Друг композитора поэт-песенник Юрий Энтин рассказал телеканалу "360", что композитор в последние годы тяжело болел, однако все равно продолжал сочинять музыку.

"У него случился тяжелейший инсульт 10 лет назад. Он был на коляске, ему было трудно говорить. Ему помогали друзья. Со своим ближайшим другом Василием Ливановым даже написал музыку к фильму", – сообщил Энтин.

Также поэт-песенник добавил, что дружил с Гладковым 61 год и был готов к его смерти, однако для него сегодняшняя новость все равно стала неожиданностью. Кроме того, Энтин отметил, что 18 октября композитор должен был провести большой концерт.

Несмотря на смерть Гладкова, как утверждает друг композитора, концерт все равно состоится.

Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Большую популярность он получил благодаря мультфильму "Бременские музыканты" (1969), ставшего визитной карточкой композитора. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Умер российский композитор Геннадий Гладков