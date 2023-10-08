Экс-клавишник группы "Руки вверх" Владимир Капырин умер на 37-м году жизни

Фото: vk.com/Владимир Капырин

В Москве в возрасте 36 лет умер бывший клавишник "Руки вверх" Владимир Капырин, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было", – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, признаков насильственной смерти не обнаружили, точная причина смерти музыканта устанавливается.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Являлся джазовым пианистом, лауреатом джазовых конкурсов и фестивалей.

В течение нескольких лет был клавишником группы "Руки вверх". Кроме того, музыкант выступал на живых концертах с Трофимом, сотрудничал с квартетом народного артиста России Алексея Кузнецова и группой "Харизма".