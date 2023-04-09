Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Известная актриса дубляжа Елена Шульман скончалась в возрасте 53 лет после наезда троллейбуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

ДТП произошло вечером 8 апреля в момент, когда женщина находилась на остановке. Троллейбус наехал на Шульман, после чего ее срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. Женщину не удалось спасти.

Шульман занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. За время своей карьеры она озвучила роли Кирстен Данст, Моники Беллуччи, Джулии Робертс и других известных актеров.



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