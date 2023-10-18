Умер актер и каскадер из советских фильмов Николай Ващилин

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Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни. Об этом рассказал РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

"Дата и причины смерти неизвестны", – отметил он.

По данным портала "Кино-театр.ру", мужчина скончался еще летом, однако информация о его гибели появилась лишь сейчас.

Ващилин снимался в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Король Лир", "Д'Артаньян и три мушкетера". Кроме того, он подготовил десятки каскадеров в студиях при ЛГИТМиК, "Ленфильме" и Союзе театральных деятелей России.

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