В Севастополе умер замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов

Фото: телеграм-канал "Общественная палата РД"

Командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты Дагестана.

В рамках спецоперации на Украине Магомеджанов занимал должность замкомандующего 18-й армии. Он скончался в госпитале 14 февраля от полученных в ходе боев ранений.

"Общественная палата Республики Дагестан разделяет горечь невосполнимой утраты вместе с его родными и близкими, глубоко скорбит и выражает семье искренние соболезнования", – говорится в сообщении палаты.

Прощание с Магомедали Магомеджановым состоялось 17 февраля в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов. Похороны со всеми воинскими почестями прошли в родном для полковника селе Хлют Рутульского района.

"Магомедали Магомеджанов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища – с самого начала избрал путь доблести и славы – службу в морской пехоте", – отметил Меликов.

Глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее сообщалось, что командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" с позывным Берег Игорь Мангушев погиб после тяжелого ранения в голову.

Огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным, Мангушев получил в районе города Стаханова ЛНР. Эксперты предполагают, что в командира стреляли из пистолета калибром 9 миллиметров с близкого расстояния.