Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

Умер командир подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" с позывным Берег Игорь Мангушев после тяжелого ранения в голову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его друга Акима Апачева.

"Он (Мангушев. – Прим. ред.) умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что Берег находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили", – сказал Апачев.

По словам спикера, после ранения пуля застряла в центре мозга, из-за чего образовалась большая отечность. Апачев добавил, что Мангушев хотел бы выжить, но не было никаких шансов.

По его словам, в следствие передали материалы дела, где заявили, что знают, кто убил военнослужащего.

Огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным, Мангушев с позывным Берег получил ночью 4 февраля в районе города Стаханова ЛНР. Эксперты предполагают, что в командира стреляли из пистолета калибром 9 миллиметров с близкого расстояния. Мангушеву выстрелили в затылочно-теменную область.

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