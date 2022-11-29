Губернатор Владимирской области озвучил потери среди мобилизованных участников СВО

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Четверо призванных в рамках частичной мобилизации из Владимирской области скончались в зоне СВО. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.

"По официальным данным министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка", – цитирует Авдеева "Зебра-ТВ".

По его словам, потери не оцениваются в десятках и сотнях человек. Губернатор подчеркнул, что мобилизованные из Владимирской области почти что самые первые отправились на территорию спецоперации. Так, первый заход был 11 октября, второй – 23 октября, а третий – в конце ноября.

Авдеев считает, что тяжелее всего было именно первому полку, так как им не позволили пройти адаптацию в учебном центре – солдатам пришлось обучаться в условиях военных действий.

Губернатор рассказал, что порядка 20–30 человек из области сейчас пребывают в медучреждениях после получения травм в зоне СВО. В плену успели побывать около 15 россиян из числа контрактников и добровольцев из региона.

Ранее директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов назвал ключевые точки российский спецоперации. По его мнению, сейчас существует пять таких территорий – Соледар, Артемовск, Авдеевка, Марьинка и Угледар.

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