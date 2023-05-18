Автор "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне СВО

Фото: youtube.com/Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

Автор "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом изданию "Екатеринбург онлайн" сообщила его подруга Лейла Расулова.

Как выяснилось, семья узнала о смерти артиста только почти через год. Истомин принял решение об участии в СВО в качестве добровольца в 2022 году. Спустя некоторое время после его отъезда в зону боевых действий он перестал выходить на связь, музыканта признали пропавшим без вести.

"Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушел – ни одного звонка, ни одного письма", – рассказала приятельница Истомина.

Гибель мужчины удалось установить после анализа ДНК.

Прощание с Истоминым состоялось в Екатеринбурге. Его похоронили с военными почестями и обещали вручить ему государственную награду посмертно.

