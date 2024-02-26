Прощание с главой Верховного суда РФ Лебедевым пройдет 28 февраля

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Прощание с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым пройдет 28 февраля в колонном зале Дома Союзов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Лебедев скончался на 81-м году жизни 24 февраля. Его место до назначения нового главы Верховного суда РФ будет занимать первый заместитель Петр Серков.

Соболезнования в связи со смертью Лебедева выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве