Лукашенко принес слова соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил слова соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его смертью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

Как отметил Лукашенко, с именем Лебедева неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию. Лукашенко подчеркнул, что своей деятельностью глава Верховного суда РФ способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что память о председателе Верховного суда РФ Вячеславе Лебедеве останется не только в сердцах людей, которые знали его, но и будет достойно увековечена на государственном уровне.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной. Путин отметил, что Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.

Также стало известно, что до назначения нового главы Верховным судом РФ будет руководить первый заместитель председателя суда Петр Серков.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет от болезни.