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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы. По словам президента, глава Верховного суда РФ был блестящим юристом, крупным ученым, педагогом.

"Он посвятил себя служению Закону, внес поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки. Коллеги и все, кто знал Вячеслава Михайловича, ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу", – отметил президент.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Об этом стало известно в субботу, 24 февраля. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года – председателем Верховного суда РФ.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Лебедева принес мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что искренне сопереживает родным и близким Лебедева.