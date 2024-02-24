Память о Лебедеве будет увековечена на государственном уровне – Хинштейн

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Память о председателе Верховного суда РФ Вячеславе Лебедеве останется не только в сердцах людей, которые знали его, но и будет достойно увековечена на государственном уровне. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким, ученикам и соратникам Вячеслава Михайловича. Уверен, что память об этом выдающемся человеке, титане отечественного правосудия, останется не только в сердцах его знавших, но и будет достойно увековечена на государственном уровне", – отметил Хинштейн.

Как отметил политик, Вячеслав Лебедев, возглавлявший российскую судебную систему почти 35 лет, стал одним из ее символов и столпов. По словам Хинштейна, присутствие Лебедева присутствие во главе судебной вертикали во многом обеспечивало ее стабильность, устойчивость и правосудность.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной. Путин отметил, что Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.

До этого стало известно, что до назначения нового главы Верховным судом РФ будет руководить первый заместитель председателя суда Петр Серков.