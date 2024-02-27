Умер мэр Саянска Олег Боровский

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Скончался мэр Саянска Олег Боровский, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Смерть Боровского он назвал огромной утратой не только для города, который он возглавлял, но и для всей области. По его словам, Боровский был грамотным руководителем, который много лет управлял Саянском, развивал его и старался сделать комфортнее для населения.

Кроме того, Боровский ездил на передовую, чтобы поддержать российских бойцов.

"Вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", – написал губернатор.

Саянск Боровский впервые возглавил в 2014 году. В 2019 году его переизбрали на эту должность. Тогда мэра поддержали почти 83% избирателей.