Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Фото: vk.com/ТУБИСТЫ ВКонтакт е

Заслуженный артист России, советский и российский музыкант и педагог, тубист, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Ларин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на странице профильного сообщества в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти мужчины не сообщается. Публикацию сопроводили словами сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. В 1962 году он окончил музыкальное училище при Московской консерватории, а в 1967 году – Московскую консерваторию.

