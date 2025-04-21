Епископ Дубинин: конклав для избрания нового Папы Римского может собраться за 30 дней

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Конклав для избрания нового Папы Римского может быть организован в течение 15–30 дней. Об этом РИА Новости сообщил вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Священник римско-католической церкви Святой Екатерины Юрий Погодин подтвердил в беседе с RT, что для избрания нового Папы Римского необходимо собрать конклав. Однако он не смог сказать, как быстро это будет сделано.

"Пока съедутся кардиналы. Какое-то время уйдет на подготовку", – пояснил эксперт.

Погодин уточнил, что после выбора кандидатов начинается голосование. Если никого не удастся отобрать, тогда, по словам священника, об этом будет объявлено с помощью черного дыма. В случае если нового Папу Римского изберут, то появится белый дым.

После этого, как рассказал Погодин, самый старший кардинал представляет нового Папу Римского.

Папа Римский Франциск (настоящее имя – Хорхе Марио Бергольо) умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Кардинал Фаррелл отметил, что понтифик посвятил всю свою жизнь служению Господу и церкви.

В феврале у Франциска была выявлена двусторонняя пневмония. Однако уже в марте он впервые после болезни предстал перед верующими.

