Московский патриархат отметил роль Папы Римского в развитии контактов с католиками

Фото: AP Photo/Andrew Medichini, file

Папа Римский Франциск играл существенную роль в развитии контактов Римско-католической церкви с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) ТАСС.

По словам иеромонаха, в последнее время Московский Патриархат и Римско-католическая церковь взаимодействовали по широкому спектру вопросов, включая гуманитарную сферу.

В РПЦ надеются, что сотрудничество с католической церковью продолжит развиваться и дальше.

Кроме того, по словам вспомогательного епископа католической архиепархии Божией Матери в Москве Николая Дубинина, в понедельник, 21 апреля, в католических храмах России начнутся молитвы об упокоении Папы Франциска.

"Будем помнить и молиться здесь, на местах", – добавил епископ в беседе с РИА Новости.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. Начиная с середины февраля 2025 года он находился в больнице. Врачи выявили у понтифика двустороннюю пневмонию. Его состояние оценивалось как стабильное. При этом общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.