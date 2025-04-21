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21 апреля, 13:05

В мире

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Фото: ТАСС/ABACA/Vandeville Eric

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, об этом говорится на сайте Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что Франциск был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом. Кроме того, понтифик был последовательным защитником гуманизма и справедливости.

Также он активно развивал диалог между Русской православной церковью (РПЦ) и Римско-католической церковью, подчеркнул российский лидер.

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем", – отметил в телерамме Путин, передав всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Путин действительно неоднократно встречался с Франциском и питал к нему большое уважение.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. С февраля 2025 года понтифик находился в больнице, так как медики нашли у него двустороннюю пневмонию. Спустя время он преодолел критическую фазу болезни.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

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