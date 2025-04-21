Священник Береговой: смерть Папы Римского сразу после Пасхи ничего не означает

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Смерть Папы Римского Франциска сразу после Пасхи ничего не означает. На небесах нет каких-либо преференций для тех, кто умер на большой церковный праздник, заявил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой. Об этом сообщает Life.ru.

"Если кто-то умирает на Пасху, после Пасхи, до Пасхи, то это говорит о том, что он умер на Пасху, после Пасхи или до Пасхи. Больше это ни о чем не говорит", – подчеркнул священник.

Береговой также отметил, что у церкви нет пиетета к датам. По его словам, намного важнее то, как человек жил и какие у него были отношения с Богом.

"Как говорил один подвижник благочестия: "Когда я умру, попаду в Царство Божие, я удивлюсь трем вещам. Во-первых, что я попал в Царство Божие. Второе, что я увижу там тех, кого не ожидал увидеть. И не увижу там тех, кого видеть ожидал". Так что тут мы ничего определенного сказать не можем", – добавил священник.

Береговой также выразил соболезнования Римско-католической церкви в связи с ее утратой.

Секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) подчеркнул в беседе с RT, что понтифик играл важную роль в развитии сотрудничества Римско-католической церкви с Русской православной церковью (РПЦ) во многих направлениях.

Священник подчеркнул, что со стороны РПЦ будут выполнены все предполагаемые в подобных ситуациях действия. В частности, представители Русской православной церкви примут участие в похоронах Папы Римского, передает ТАСС.

"Согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Предполагается, что на погребение Папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация", – рассказал иеромонах.

Ранее священник католической церкви Сергей Тимашов заявил, что нет оснований верить в "Пророчество о 112 верховных понтификах". Его автором называют святого Малахия, жившего в Северной Ирландии в XII веке. Говорилось, что после смерти 112-го понтифика будет разрушен Рим, а также наступят конец света и Страшный суд.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. Начиная с середины февраля 2025 года он находился в больнице.