Ватикан: обряд констатации смерти Папы Римского Франциска пройдет 21 апреля

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Обряд констатации смерти Папы Римского Франциска и помещения его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля, сообщила служба печати Святого престола Ватикана.

"Его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Церкви возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб", – цитирует ТАСС.

По традиции, камерленго трижды ударит понтифика по лбу специальным молоточком и попросит его откликнуться. После этого он произнесет латинскую фразу Vere Papa mortuus est (Папа действительно мертв). После обряда в Ватикане начинается период вакантного престола.

Возможность попрощаться с Франциском будет у любого желающего, это не закрытая процедура, сказал вспомогательный епископ (епископ-помощник) Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. По его словам, гроб понтифика обычно выставляют в базилике Святого Петра. Дата прощания будет объявлена с учетом пасхальных дней, но пока информации об этом нет.

Тем не менее в римской мэрии объявили об отмене всех запланированных публичных мероприятий в Риме 21 и 22 апреля из-за кончины Папы Римского. В частности, отменены мероприятия в честь годовщины основания Рима. 21 апреля город отмечает 2 778 лет со дня основания. В знак траура в столице Италии на правительственном дворце Киджи приспущены флаги.

Кроме того, заупокойная месса по Франциску состоится в Москве, но о ее времени будет сообщено дополнительно. Об этом говорится на странице в соцсети "ВКонтакте" кафедрального католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в столице.

Папа Римский скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Еще с начала 2025 года понтифик находился в больнице, так как медики выявили у него двустороннюю пневмонию. Позже он преодолел критическую фазу болезни.

Свои слова соболезнования по случаю кончины Франциска передал Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что понтифик был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом.

Ожидается, что для избрания нового Папы Римского может понадобиться от 15 до 30 дней. Такой срок связан с необходимостью созвать конклав.

