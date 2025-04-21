Первая встреча кардиналов после смерти Папы Римского пройдет 22 апреля

Фото: ТАСС/АР/Andrew Medichini

Первая встреча кардиналов после смерти Папы Римского Франциска состоится во вторник, 22 апреля, рассказал глава Службы печати Маттео Бруни.

"Это первый раз, когда они встречаются <...>. Но это еще не конклав", – цитирует его РИА Новости.

В заседании примут участие присутствующие в Риме кардиналы. Им предстоит принять важные решения о месте и времени похорон понтифика, а также о перевозе его тела в собор Святого Петра, уточнил Бруни.

Понтифик ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Возможной причиной его смерти стал инсульт, считают СМИ.

Обряд констатации смерти Франциска и помещение его тела в гроб состоится вечером 21 апреля. Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. После этого начнется период вакантного престола.

Ожидается, что для избрания нового Папы Римского может понадобиться от 15 до 30 дней. Такой срок связан с необходимостью созвать конклав.

