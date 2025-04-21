Мессы по Папе Римскому пройдут 24 апреля в Москве и Петербурге

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Торжественные заупокойные мессы по Папе Римскому Франциску будут отслужены в российских городах 24 апреля, сообщается в телеграм-канале Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Мессы проведут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, а в Калининграде – лишь на следующий день. Все они начнутся в 19:00. Траурные мероприятия состоятся в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, петербургском соборе Успения Пресвятой Девы Марии и в храме Святого Адальберта в Калининграде.

Папа Римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. С февраля текущего года он находился в больнице, так как медики нашли у него двустороннюю пневмонию.

Ожидается, что обряд констатации смерти Франциска и помещения его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля. Затем предполагается выставление гроба понтифика в базилике Святого Петра.

