Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска.

"Покойся с миром, Папа Франциск!" – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также глава Белого дома пожелал божьего благословения понтифику и всем тем, кого он любил.

Понтифик ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. По данным СМИ, возможной причиной смерти Папы Франциска стал инсульт.

Обряд констатации смерти понтифика и помещение его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля. Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Возможность попрощаться с Франциском будет у любого желающего, это не закрытая процедура.

В связи с произошедшим президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. Известно, что Франциск родился в Буэнос-Айресе.

Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти Папы Римского. В своей телеграмме российский лидер отметил, что понтифик был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом.