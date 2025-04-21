21 апреля, 15:46В мире
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска.
"Покойся с миром, Папа Франциск!" – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Также глава Белого дома пожелал божьего благословения понтифику и всем тем, кого он любил.
Понтифик ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. По данным СМИ, возможной причиной смерти Папы Франциска стал инсульт.
Обряд констатации смерти понтифика и помещение его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля. Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Возможность попрощаться с Франциском будет у любого желающего, это не закрытая процедура.
В связи с произошедшим президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. Известно, что Франциск родился в Буэнос-Айресе.
Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти Папы Римского. В своей телеграмме российский лидер отметил, что понтифик был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом.