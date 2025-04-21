Эйфелева башня не будет освещаться 21 апреля в память о Папе Римском

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Подсветка Эйфелевой башни будет отключена в понедельник, 21 апреля, в память о Папе Римском Франциске, рассказала мэр Парижа Анн Идальго.

Глава французской столицы подчеркнула, что понтифик с 2013 года воплощал "вселенское послание солидарности, мира и гуманизма".

"В эти часы траура я выражаю от себя и от имени всех парижан искренние соболезнования католикам Парижа, Франции и всего мира, которые сегодня скорбят по нему. Пусть его универсальное послание продолжит вдохновлять грядущие поколения", – приводит слова Идальго РИА Новости.

Отмечается, что подсветка Эйфелевой башни до этого выключалась в день смерти британской королевы Елизаветы II, а также в день атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Папа Римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. С февраля текущего года он находился в больнице, так как медики выявили у него двустороннюю пневмонию.

Ожидается, что обряд констатации смерти Франциска и помещения его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля. Затем предполагается выставление гроба понтифика в базилике Святого Петра.

