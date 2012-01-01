В Сети обсуждают пророчество о конце света в связи со смертью Папы Римского Франциска

21 апреля скончался глава Католической церкви Папа Римский Франциск. Пока одни верующие скорбят о почившем понтифике, другие всерьез обсуждают скорый конец света. На чем основаны опасения последних и что ждет Ватикан в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

Бронхит и двусторонняя пневмония

Фото: AP Photo/Andrew Medichini, Pool

21 апреля СМИ сообщили о кончине 88-летнего Папы Римского Франциска (настоящее имя – Хорхе Марио Бергольо). По данным СМИ, возможной причиной смерти понтифика мог стать инсульт. Известно, что обряд констатации смерти Франциска и помещение его тела в гроб также пройдет сегодня, а возможность попрощаться с усопшим будет у любого желающего.

В последнее время здоровье священнослужителя вызывало у верующих беспокойство: об ухудшении его состояния стало известно еще в начале февраля. Тогда из-за бронхита Франциск стал работать из дома и отменил все публичные мероприятия до конца месяца. 14 февраля Папу Римского госпитализировали, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Там он перенес затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Также в ходе обследования у Франциска обнаружили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего медикам пришлось провести переливание крови.

Позже, 10 марта служба печати Святого престола со ссылкой на врачей объявила, что понтифик преодолел критическую фазу болезни. 23-го понтифик впервые после болезни предстал перед верующими: он вышел на балкон, расположенный на пятом этаже клиники, поприветствовал и благословил собравшихся, а также поблагодарил их за беспокойство о его здоровье. Затем Папа Римский покинул больницу, где находился на протяжении 38 дней, и отправился в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.

10 апреля зарубежные СМИ сообщили, что Франциск посетил собор Святого Петра. Там он помолился у могил своих предшественников Пия X и Бенедикта XV, а после поприветствовал других верующих, собравшихся в главном католическом храме. Во время своего визита священнослужитель был в инвалидном кресле и без привычного облачения.

20 апреля Франциск в последний раз появился перед публикой. С балкона базилики Святого Петра в Ватикане он поздравил верующих с Пасхой.

В связи со смертью понтифика свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Так как Франциск родился в Буэнос-Айресе, власти Аргентины намерены объявить в стране неделю траура.

"Семихолмный город будет разрушен"

Фото: ТАСС/Zedrich Xylak Madrid/ZUMA Press Wire

После констатации смерти действующего Папы Римского начинается период вакантного престола. В это время управлять церковью будет коллегия кардиналов. Патриархам предстоит созвать конклав, который и выберет нового главу католической церкви. Ожидается, что на это может уйти от 15 до 30 дней.

Первая встреча кардиналов состоится уже 22 апреля, рассказал глава службы печати Маттео Бруни, добавив, что "это еще не конклав". Собравшиеся на заседании священнослужители должны будут принять решение о месте и времени похорон Франциска, а также о перевозе его тела в собор Святого Петра.

Тем временем в Сети активно обсуждается "Пророчество о 112 верховных понтификах" – серия коротких загадочных фраз на латыни, автором которых считается святой Малахия, живший в Северной Ирландии в XII веке. Высказывания впервые были опубликованы монахом старейшего католического ордена бенедиктинцев Арнольдом Вайоном в 1595 году.

Некоторые верующие всерьез опасаются скорого конца света, ведь, по одной из версий толкования книги, после 112-го понтифика будет разрушен Рим, а также наступят конец света и страшный суд.

"В последнем гонении Святой Римской Церкви будет править Петр Римский, который будет вести свою паству среди многих невзгод, после чего семихолмный город будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей", – говорится в "Пророчестве".

Впрочем, многие специалисты сомневаются в подлинности документа и призывают не верить в пророчество о конце света. Например, священник католической церкви Сергей Тимашов заявил журналистам, что оснований для паники нет.

"Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное – это какие-то частные видения или частные мнения, которые кто-то выдает за пророчества. Будут выборы нового Папы, Господь на кого-то укажет кардиналам", – заявил Сергей Тимашов.

Существует также версия, что все описанные в "Пророчествах" события произойдут уже во время правления следующего Папы Римского, ведь в найденной книге говорится, что Судный день настанет лишь в 2027 году.