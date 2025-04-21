Местоблюстителем престола в Ватикане на время станет кардинал Кевин Фаррелл

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Местоблюстителем Апостольского престола и временно исполняющим обязанности суверена города-государства Ватикан после смерти Папы Римского Франциска станет американский кардинал Кевин Фаррелл, пишет РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

В службе печати уже сообщали, что после кончины понтифика в Ватикане наступает период "вакантного престола" (Sede Vacante). На это время фактическим местоблюстителем становится кардинал-камерленго.

Фаррелл будет заниматься организацией похорон Папы Римского и процедурой избрания нового главы церкви. В пресс-службе добавили, что формально период Sede Vacante начнется после обряда констатации кончины понтифика и помещения его тела в гроб, который состоится вечером 21 апреля.

Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. По версии СМИ, возможной причиной его смерти стал инсульт.

Ожидается, что для избрания нового Папы Римского может понадобиться от 15 до 30 дней. Такой срок связан с необходимостью созвать конклав.

Свои слова соболезнования по случаю кончины Франциска передал Владимир Путин. Российский лидер отметил, что понтифик был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом. Также слова соболезнования прозвучали и от американского лидера Дональда Трампа.