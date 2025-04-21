Эксперт Лункин: названы имена трех главных преемников Папы Римского

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После смерти Папы Римского в Ватикане начнется конклав. Там кардиналы будут выбирать нового понтифика. В беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин отметил, что сейчас нет явного лидера среди претендентов, однако можно выделить несколько ключевых фигур.

Лункин рассказал, что рейтинги из прессы можно рассматривать, но это не дает понимания того, кто станет Папой.

Он выделил несколько человек, которые активно обсуждаются как возможные преемники Франциска. Одним из них является кардинал Маттео Дзуппи, который стал известен благодаря роли в миротворческих миссиях.

Эксперт сообщил, что Дзуппи является уполномоченным Папы Римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса. Он приезжал в Россию и помогал перемещенным людям, включая детей, а также участвовал в обмене военнопленными.

Лункин считает, что кардинал представляет более гибкую дипломатическую линию. При этом эксперт сообщил, что позицию Дзуппи на Западе иногда воспринимают как пророссийскую.

"Дзуппи, в отличие от других иерархов, никогда открыто не осуждал Россию", – сообщил он, добавив, что сам Папа Франциск также придерживался сдержанной риторики. Он старался говорить слова поддержки как одной, так и другой стороне, оставаясь на стороне всех страдающих, отметил Лункин.

Еще одним претендентом на пост нового Папы Римского рассматривается Пьетро Паролин – нынешний госсекретарь Ватикана.

Лункин рассказал, что Паролин – это человек, который хорошо знает внутреннюю курию Ватикана и имеет опыт в дипломатии. Он также сообщил, что госсекретарь активно взаимодействует с Русской православной церковью и Россией.

"Я бы также выделил кардинала Жан-Клода Холлериха, который является одним из наиболее сбалансированных кандидатов, но с более либеральной направленностью. Он возглавляет Совет европейских епископских конференций, что делает его важной фигурой, администрирующей католическую церковь в Европе", – добавил эксперт.

Лункин рассказал, что среди других кандидатов также упоминается американский кардинал Рэймонд Берк.

По мнению Лункина, кардиналы будут стремиться выбрать более сбалансированного кандидата, как это было с Папой Франциском.

Папа Римский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Понтифик умер в 08:35 по московскому 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает смерть Папы Римского Франциска в пасхальные дни особым знаком. По словам президента РФ, Папа Римский сделал очень много для своей паствы и мира в целом.