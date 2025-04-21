Путин назвал особым знаком смерть Папы Римского в пасхальные дни

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Смерть Папы Римского Франциска в пасхальные дни является особым знаком. Об этом заявил Владимир Путин после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

"То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни – я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего", – сказал глава государства.

По словам российского лидера, Папа Римский сделал очень много для своей паствы и мира в целом. Путин выразил соболезнования всему христианскому миру.

Путин неоднократно встречался с Папой Римским и поддерживал отношения через разные каналы. Он уточнил, что понтифик в высшей степени положительно относился к России, и это будут помнить.

Папа Римский скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Журналисты считают, что возможной причиной смерти стал инсульт. С начала 2025 года он находился в больнице.

В связи с произошедшим власти Аргентины объявят неделю траура. Известно, что понтифик родился в Буэнос-Айресе. Соболезнования выразил и президент США Дональд Трамп.