Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Его слова опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Митрополит напомнил, что понтифик возглавил Римско-католическую церковь (РКЦ) в период эпохальных перемен. Более того, с его именем связан важный этап в развитии отношений между РПЦ и РКЦ.

"Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их предстоятелей ознаменовала желание наших церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого", и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии церкви первого тысячелетия", – указал Патриарх Кирилл.

Также он подчеркнул, что для христиан всего мира было особенно важно стремление понтифика проявить солидарность со страждущими и обездоленными. В своем послании патриарх заверил, что с признательностью будет вспоминать его выступления в защиту религиозной свободы, особенно в отношении гонимой Украинской православной церкви.

Вместе с тем соболезнования высказали и в российском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что Франциск запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, искренне преданный идеалам гуманизма и нравственным принципам в мировой политике.

В МИД напомнили, что Россия и Святой престол при Франциске последовательно развивали конструктивный диалог.

"В России надеются, что духовное наследие Папы Римского послужит основой для продолжателей дела понтифика, разделяющих его стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности", – говорится в публикации на сайте ведомства.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. С февраля текущего года он находился в больнице, так как медики нашли у него двустороннюю пневмонию. Тем не менее, по версии СМИ, возможной причиной его смерти стал инсульт.

Ожидается, что для избрания нового Папы Римского может понадобиться от 15 до 30 дней. Такой срок связан с необходимостью созвать конклав.

Главными лидерами на место епископа рассматриваются известный миротворческими миссиями кардинал Маттео Дзуппи, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, кардинал Жан-Клод Холлерих и глава Совета европейских епископских конференций Рэймонд Берк.

При этом местоблюстителем Апостольского престола и временно исполняющим обязанности суверена города-государства Ватикан после смерти Франциска стал американский кардинал Кевин Фаррелл.