Папа Римский Франциск умер от инсульта

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Причиной смерти Папы Римского Франциска стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца, следует из официального медицинского заключения о смерти понтифика, опубликованного Ватиканом.

"Его святейшество Франциск (настоящее имя – Хорхе Марио Бергольо) <...> умер в 07:35 (по местному времени. – Прим. ред.) 21.04.2025 в своих апартаментах в "Святой Марфе" (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса", – отмечается в сообщении.

В заявлении сказано, что перед этим у Папы Римского был эпизод острой дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней мультимикробной пневмонией. Также у него были множественные бронхоэктазы и повышенное артериальное давление. Кроме того, понтифик страдал от диабета второго типа.

Кроме того, Ватикан опубликовал завещание понтифика, где сказано, что Папа Римский пожелал быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме.

"Прошу, чтобы мои смертные останки отдыхали в ожидании Дня воскресения в папской базилике Санта-Мария-Маджоре", – завещал священнослужитель.

Понтифик также указал, что его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца с простой гробницей, без особого украшения и с надписью: "Франциск".

На момент смерти понтифику было 88 лет. Предполагается, что Папу Римского похоронят в период с 25 по 27 апреля. Церемония захоронения должна состояться в течение 4–6 дней после смерти. Кардиналы определят точную дату похорон на консистории, которая пройдет 22 апреля.

В связи с трагедией Владимир Путин выразил соболезнования. Российский лидер отметил его авторитет и вклад в гуманизм, заявив, что сохранит светлую память о Франциске.