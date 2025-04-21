Посольство РФ в Аргентине приспустило флаг из-за смерти Папы Римского

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Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг РФ в связи с трауром из-за смерти Папы Римского Франциска. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве уточнили, что траур в Аргентине объявлен президентом страны Хавьером Милеем.

Понтифик скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Предполагается, что Папу Римского похоронят в период с 25 по 27 апреля.

Свои соболезнования выразил Владимир Путин. По его словам, понтифик сделал многое для своей паствы и мира в целом.

В свою очередь, религиовед Роман Лункин назвал имена трех главных преемников Папы Римского. Ими оказались кардиналы Маттео Дзуппи и Жан-Клод Холлерих, а также нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.