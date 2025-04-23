Песков: Россия пока не определилась с представителем на похоронах Папы Римского

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В России пока не определились, кто будет представлять страну на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как, в свою очередь, уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, определением состава делегации занимается Владимир Путин.

"Буквально на днях. Это решение, которое принимает президент, и я уверен, что вы в самое ближайшее время об этом узнаете", – цитирует РИА Новости Лаврова.

Папа Римский ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля. Причиной его кончины стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны понтифика пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.