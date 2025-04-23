Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Поминальная месса по Папе Римскому Франциску прошла в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

В храм прибыли сотни верующих-католиков. Почтить память понтифика прибыли и представители духовенства других христианских деноминаций, в том числе православной, армянской и коптской церквей. Богослужение проводил латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, который относится к числу вероятных претендентов на Святой престол. Он совершил службу у алтаря перед входом в Кувуклию.

В своей речи кардинал отдал должное служению Папы Римского, его заступничеству за бедных, защите населения сектора Газа и укреплению мира.

"Теперь мы должны молиться за него. Конечно, он сейчас молится за нас. Так что мы объединяемся в молитве за него со спокойной уверенностью и спокойной надеждой на то, что Бог продолжит сопровождать жизнь церкви, которой Папа Франциск служил так много лет", – указал Пиццабалла.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин позже сам определит состав российской делегации, которая направится на похороны понтифика. Он уточнил, что решение главы государства скоро станет известно.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет утром 21 апреля. Причиной его кончины стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны понтифика пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.

