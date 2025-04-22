Песков: Путин не планирует приезжать на похороны Папы Римского Франциска

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не собирается приезжать на похороны Папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пока еще не решено, кто поедет от лица России на похороны Франциска, уточнил пресс-секретарь президента РФ. Песков пообещал дополнительно сообщить, когда кандидат будет определен.

Папа Римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

22 апреля в капелле ватиканской резиденции Папы Римского – доме "Святой Марфы" проходит прощание с понтификом. Церемонию могут посетить члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты Франциска и обслуживающий персонал.

На следующий день гроб с телом будет выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.

Похороны Папы Римского пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе глава Белого дома Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.

