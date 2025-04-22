Прощание с Папой Римским Франциском началось в Ватикане

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Прощание с Папой Римским Франциском началось в капелле его ватиканской резиденции – доме "Святой Марфы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные ватиканские СМИ.

Как пояснили в службе печати Святого престола, прощаться с Папой Римским приходят члены курии, сотрудники Ватикана, а также его ассистенты и обслуживающий персонал. В среду, 23 апреля, гроб с телом должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.

Ожидается, что похороны состоятся в субботу, 26 апреля. Однако окончательно дату похорон утвердят в течение дня кардиналы.

По ватиканским канонам, понтифик должен быть похоронен через 4–6 дней после смерти. О своем намерении прибыть на похороны заявил уже ряд лидеров, включая президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Понтифик скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Спустя время Ватикан опубликовал завещание, где сказано, что Папа Римский пожелал быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Понтифик также указал, что его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца с простой гробницей.

Свои соболезнования в связи с кончиной Папы Римского выразил Владимир Путин. По его словам, понтифик сделал многое для своей паствы и мира в целом.

В свою очередь, религиовед Роман Лункин назвал имена трех главных преемников Папы Римского. Ими оказались кардиналы Маттео Дзуппи и Жан-Клод Холлерих, а также нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.