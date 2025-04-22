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Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок примет участие в выборе Папы Римского. Об этом сообщает РИА Новости.

Список кардиналов, имеющих право избирать Папу, представлен на сайте пресс-службы Ватикана. В их числе Бычок. Согласно его биографической справке, он родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше.

Бычок служил настоятелем в Ивано-Франковске, священником в штате Нью-Джерси в США, а в 2024 году Папа Франциск провозгласил его кардиналом. На данный момент он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.

В соцсетях Бычок открыто поддерживает действия украинских властей. В частности, на страницах украинских организаций Австралии размещены фотографии, на которых кардинал прямо в церкви разворачивает флаг Украины с названиями населенных пунктов, которые занимали ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДНР и ЛНР.

На еще одной фотографии Бычок позирует и улыбается рядом с женщиной, которая одета в футболку с антироссийским лозунгом, призывающим спонсировать ВСУ, чтобы те обстреливали россиян.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Предполагается, что Папу Римского похоронят в период с 25 по 27 апреля.

Религиовед Роман Лункин назвал имена трех главных преемников Папы Римского. Ими оказались кардиналы Маттео Дзуппи и Жан-Клод Холлерих, а также нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.