В Ватикане подтвердили участие 130 делегаций на похоронах Папы Римского Франциска

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На данный момент подтверждено участие 130 делегаций на похоронах Папы Римского Франциска в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел протокола Государственного секретариата Ватикана.

"Из них около 50 глав государств и 10 правящих монархов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что похороны Папы Римского планирует посетить ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эммануэля Макрона. Россию на похоронах представит министр культуры РФ Ольга Любимова.

Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Церемония похорон понтифика пройдет 26 апреля. Гробница Франциска будет открыта для посещения с 27 апреля.

При этом закрытые выборы нового Папы Римского могут начаться уже с 5 мая. На собрании кардиналов постановили соблюдать новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) со дня похорон до 4 мая. Окончательная дата конклава будет установлена лишь после похорон понтифика.