Politico: мошенники используют смерть Папы Римского для обмана

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После смерти Папы Римского Франциска мошенники начали активно рассылать поддельные новости с опасными ссылками для кражи паролей и денег. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет компании в сфере IT-безопасности Check Point.

По данным СМИ, аферисты утверждают, что смерть Папы Римского – фейк. В качестве "доказательств" преступники используют сгенерированные ИИ фото- и видеоматериалы. При переходе на новость пользователи сталкиваются с вредоносными ссылками.

Помимо фишинга, злоумышленники используют и другие схемы – создают фальшивые благотворительные фонды и придумывают предлоги для переводов денег. По данным Politico, такой контент активно распространяется в соцсетях TikTok и Instagram (платформа запрещена в России как принадлежащая признанной экстремистской корпорации Meta).

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, повлекший за собой кому и остановку сердца. Церемония прощания запланирована на субботу, 26 апреля.

В связи с трагедией Владимир Путин выразил соболезнования.