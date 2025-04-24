Конклав в Ватикане может быть собран с 5 мая

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Конклав, то есть закрытые выборы нового Папы Римского, может быть собран с 5 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ритуальный календарь, принятый на конгрегации (совещании) кардиналов.

В Службе печати Святого престола уточняли, что на собрании кардиналов постановили соблюдать новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) со дня похорон до 4 мая. Но окончательно дата конклава будет установлена лишь после похорон понтифика 26 апреля.

Первый религиозный ритуал проведут в день похорон, затем его будут проводить каждый день в соборе Святого Петра с участием разных представителей Римско-католической церкви.

Текущие вопросы по поводу будущего понтифика пока решаются 103 кардиналами. Всего коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, из них в конклаве примут участие 135, у которых есть право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на престол.

Сам конклав проходит в закрытом режиме в Сикстинской капелле. Для избрания Папой Римским необходимо набрать минимум две трети голосов. Каждый день проводятся по четыре голосования. В случае избрания нового понтифика об этом оповестит белый дым из трубы, которая видна с площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Церемония похорон пройдет в субботу, 26-го числа.

Похороны понтифика планирует посетить ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эммануэля Макрона. Россию на похоронах представит министр культуры РФ Ольга Любимова.

