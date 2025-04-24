Messagero: на лице покойного Папы Римского Франциска виден крупный синяк

Фото: ТАСС/АР/ Alessandra Tarantino

На посмертных снимках Папы Римского Франциска видна обширная гематома на левой части лица понтифика. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.

По мнению невролога Сабины Антиколи, синяк мог появиться из-за падения, которое было вызвано односторонним параличом. Обычно он возникает при определенных случаях после перенесенного инсульта.

Отмечается, что версия Антиколи вызывает вопросы, поскольку Папа Римский перемещался в коляске, круглосуточно находясь под присмотром.

В свою очередь, Ватикан не стал комментировать кровоподтек на лице понтифика. Официальной причиной смерти был назван инсульт. При этом, как отмечают журналисты, в официальных сообщениях есть противоречия относительно времени смерти Папы Римского.

Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной его смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны Франциска пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Путин посетить мероприятие не сможет, вместо него Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова.