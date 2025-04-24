Гробница Папы Римского Франциска будет открыта для посещения с 27 апреля

Фото: AP Photo/Aaron Favila

После похорон Папы Римского Франциска, которые пройдут в базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По его словам, кортеж с гробом понтифика во время похорон будет двигаться со скоростью пешехода, чтобы все желающие могли с ним попрощаться.

"Погребение остается частным мероприятием", – отметил Бруни.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Церемония похорон пройдет в субботу, 26 апреля.

Похороны понтифика планирует посетить ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эммануэля Макрона. Россию на похоронах представит министр культуры РФ Ольга Любимова.

При этом закрытые выборы нового Папы Римского могут начаться уже с 5 мая. На собрании кардиналов постановили соблюдать новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) со дня похорон до 4 мая. Тем не менее окончательная дата конклава будет установлена лишь после похорон понтифика.



