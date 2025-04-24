24 апреля, 15:43В мире
Гробница Папы Римского Франциска будет открыта для посещения с 27 апреля
Фото: AP Photo/Aaron Favila
После похорон Папы Римского Франциска, которые пройдут в базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По его словам, кортеж с гробом понтифика во время похорон будет двигаться со скоростью пешехода, чтобы все желающие могли с ним попрощаться.
"Погребение остается частным мероприятием", – отметил Бруни.
Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Церемония похорон пройдет в субботу, 26 апреля.
Похороны понтифика планирует посетить ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эммануэля Макрона. Россию на похоронах представит министр культуры РФ Ольга Любимова.
При этом закрытые выборы нового Папы Римского могут начаться уже с 5 мая. На собрании кардиналов постановили соблюдать новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) со дня похорон до 4 мая. Тем не менее окончательная дата конклава будет установлена лишь после похорон понтифика.
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