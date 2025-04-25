CBS News: Джо Байден примет участие в похоронах Папы Римского Франциска

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Бывший президент США Джо Байден планирует приехать на похороны Папы Римского Франциска. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что Байден имел "тесные рабочие и личные отношения" с Франциском. При этом, по данным портала RomaToday, экс-президент США примет участие в похоронах понтифика не в составе официальной делегации Белого дома.

88-летний Папа Римский умер 21 апреля. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

22 апреля в капелле ватиканской резиденции Папы Римского – доме "Святой Марфы" состоялось прощание с Франциском. Церемонию могли посетить лишь члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты понтифика и обслуживающий персонал.

На следующий день гроб с телом был выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания. Похороны Франциска состоятся 26 апреля. Их планируют посетить президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, министр культуры РФ Ольга Любимова и еще 130 делегаций, в число которых входят около 50 глав государств и 10 правящих монархов.

После похорон Франицска, которые пройдут в базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.

Между тем закрытые выборы нового Папы Римского могут начаться уже с 5 мая. На собрании кардиналов постановили соблюдать новендиал (девятидневный траур по Папе Римскому) со дня похорон до 4 мая.

