NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева по конфликту на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский может передать американскому лидеру Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине в рамках встречи в Риме. Об этом пишет газета New York Times.

По данным РИА Новости, Трамп, Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон прибыли на церемонию похорон папы Франциска, которая проходит в Ватикане, в числе последних.

При этом отмечается, что Зеленский вновь появился на мероприятии не в официальном костюме.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что, помимо встречи с Зеленским, Трамп намерен пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.

Также уточнялось, что визит Трампа в итальянскую столицу ограничен 15 часами. Таким образом, сразу после завершения заупокойной мессы глава Белого дома намерен покинуть Рим.

