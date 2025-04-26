NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева по конфликту на Украине

26 апреля, 11:40Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский может передать американскому лидеру Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине в рамках встречи в Риме. Об этом пишет газета New York Times.
По данным РИА Новости, Трамп, Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон прибыли на церемонию похорон папы Франциска, которая проходит в Ватикане, в числе последних.
При этом отмечается, что Зеленский вновь появился на мероприятии не в официальном костюме.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что, помимо встречи с Зеленским, Трамп намерен пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.
Также уточнялось, что визит Трампа в итальянскую столицу ограничен 15 часами. Таким образом, сразу после завершения заупокойной мессы глава Белого дома намерен покинуть Рим.