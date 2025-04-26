La Repubblica: Трамп в Риме встретится с Мелони, Стармером и Зеленским

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, прибывший в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска, планирует провести встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, визит Трампа в итальянскую столицу ограничен 15 часами, сразу после завершения заупокойной мессы глава Белого дома планирует покинуть Рим.

Как утверждают журналисты, встреча Трампа с Зеленским может состояться в резиденции американского посла на вилле "Таверна", где находится президент США.

Ранее сообщалось, что власти Украины обратились к итальянскому правительству с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон Папы Римского Франциска.

Как отмечается в материале издания, Киев обратился с таким предложением к Италии и другим европейским партнерам по дипломатическим каналам. При этом зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения из-за этого плана.

