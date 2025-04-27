Политик Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после унижения от Трампа в Риме

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Французскому президенту Эммануэлю Макрону нужно уйти в отставку после унижения от лидера США Дональда Трампа в Риме. Об этом заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

Так французский политик прокомментировал видео, которое было опубликовано Белым домом. На нем видно, как перед беседой Трампа и президента Украины Владимира Зеленского глава Белого дома отказался пожимать Макрону руку, а также не дал ему присутствовать при разговоре с Зеленским.

"От Макрона отмахнулись как от лакея", – отметил французский политик.

Ранее Зеленский заявил, что успел многое обсудить в ходе недавней встречи в Риме с американским лидером. Кроме того, украинский президент в очередной раз выразил Трампу благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.

По данным итальянских журналистов, помимо встречи с Зеленским, глава Белого дома планировал пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.

