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Президент США Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Atlantic.

Американский лидер связал такую возможность с действиями Владимира Путина.

"Необязательно на сторону (украинского президента Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, но на сторону Украины, да", – сказал Трамп, напомнив о скандальном поведении Зеленского в Белом доме.

Как подчеркнул президент США, у него есть свой срок для урегулирования украинского конфликта, однако он не раскрыл его.

При этом помощники Трампа считают, что президент "говорит много ерунды". Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Atlantic. Как отмечает издание, некоторые советники американского лидера приступают к выполнению задачи только после того, как он упомянет ее дважды.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как американский лидер хочет полного прекращения огня. В свою очередь, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул, что при этом Трамп все еще настроен на завершение конфликта на Украине и готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев.

Путин ранее подтверждал готовность России к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Как напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент говорил о возможности переговоров неоднократно.