Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic сообщил, что украинский конфликт находится на завершающем этапе.

Глава Белого дома призвал следить за развитием событий в течение недели. Он также напомнил, что боевые действия на Украине развязал бывший президент США Джо Байден. В связи с этим Трамп заявил, что не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

Президент США также указал, что конфликт на Украине не должен был начаться и не произошел бы, "если бы все зависело от него".

При этом Трамп допускает, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией. Он связал это с действиями Владимира Путина. По словам американского лидера, у него есть свой срок для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, у президента США нарастает раздражение по причине того, что он хочет полного прекращения огня на Украине. Однако Трамп все еще настроен на завершение конфликта и готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев, уточнил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

