Песков заявил, что интересы мирного урегулирования превыше всего

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Интересы мирного урегулирования украинского конфликта превыше всего, хотя сложности с легитимностью власти Украины есть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, относительно легитимности киевского режима существуют вопросы юридического характера. Выше этого, уточнил он, стоит процесс выхода на мирное урегулирование.

Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы в стране появилась возможность провести выборы. По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство.

При этом в Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Владимира Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. Лидер России указывал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.