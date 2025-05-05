Фото: Sasha Maslov for TIME

Картина с украинским лидером Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, является не чем иным, как проявлением психоза, считает депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Соответствующее изображение ранее опубликовал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своих соцсетях.

"Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра. Агонизирующий киевский режим вначале отверг перемирие ко Дню Победы, затем стал обещать устроить теракты 9 мая на Красной площади и угрожать безопасности лидеров государств, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Москву", – заявил Ивлев в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, изображение горящего Кремля в стиле компьютерной игры Minecraft в очередной раз демонстрирует, что для нацистов, возглавляемых Зеленским, не осталось ничего святого.

Похожая фотография уже ранее появлялась в Сети. В конце марта журнал Time опубликовал снимок Зеленского, позирующего в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

Издание также отметило, что над его кроватью висит картина с тонущим в Черном море военным кораблем России. Причем, по признанию самого Зеленского, холст с Кремлем в огне является его любимым.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима с психбольницей.

В свою очередь, в Кремле указали, что фотография Зеленского свидетельствует о низком уровне его духовного развития. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие изображения не украшают тех, кто их создает и публикует.

